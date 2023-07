Acordo de cereais. "A bola está do lado da Rússia", diz Von der Leyen

Foto: Yves Herman - Reuters

As Nações Unidas defendem que o programa deve continuar, para conter os preços dos alimentos e fazer chegar os cereais aos países que precisam de ajuda humanitária.



Desde julho do ano passado, mais de 32 milhões de toneladas de bens foram exportadas de três portos ucranianos com saída para o Mar Negro.



Ursula von der Leyen diz que a "bola está agora do lado da Rússia".