Acordo de cereais no mar Negro prolongado por dois meses, anuncia Erdogan

"Foi decidido prolongar por mais dois meses o acordo dos cereais no mar Negro", firmado em julho de 2022, com mediação da ONU e da Turquia, declarou o chefe de Estado turco sobre este acordo relativo à Ucrânia e à Rússia.



O Kremlin tinha afirmado na terça-feira que ainda havia "muitas questões sem resposta" a resolver antes de prolongar o acordo, que expirava na quinta-feira à noite.



"Graças aos esforços do nosso país, ao apoio dos nossos amigos russos e à participação dos nossos amigos ucranianos, decidiu-se prolongar por mais dois meses o acordo do corredor de cereais no mar Negro", escreveu Erdogan na rede social Twitter, agradecendo o "sincero apoio" do Presidente russo, Vladimir Putin, a "colaboração construtiva" do seu homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, e os "esforços" do secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres.



O acordo, que permitiu exportar nos últimos dez meses mais de 30 milhões de toneladas de cereais ucranianos e aliviar a crise alimentar global causada pela guerra, tinha anteriormente sido prolongado por 60 dias, a 19 de março.



Em teoria, as renovações do pacto deveriam ser válidas por 120 dias, mas a Rússia disse que só aceitaria um prolongamento de 60 dias.



Moscovo afirma que, apesar de as exportações de cereais ucranianos terem sido retomadas, as exportações russas de fertilizantes e produtos alimentares continuam limitadas por obstáculos relacionados com as sanções impostas pelos países ocidentais após o início da guerra russa na Ucrânia, em fevereiro do ano passado.



Hoje, o Presidente turco indicou ainda que se está a trabalhar para criar as condições para que o acordo se mantenha depois desta nova extensão de 60 dias, que termina a 17 de julho, e expressou esperança de alcançar um cessar-fogo duradouro entre a Rússia e a Ucrânia que leve a um acordo de paz.



A ofensiva militar lançada a 24 de fevereiro de 2022 pela Rússia na Ucrânia causou até agora a fuga de mais de 14,7 milhões de pessoas -- 6,5 milhões de deslocados internos e mais de 8,2 milhões para países europeus -, de acordo com os mais recentes dados da ONU, que classifica esta crise de refugiados como a pior na Europa desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).



Pelo menos 18 milhões de ucranianos precisam de ajuda humanitária e 9,3 milhões necessitam de ajuda alimentar e alojamento.



A invasão russa -- justificada por Putin com a necessidade de "desnazificar" e desmilitarizar a Ucrânia para segurança da Rússia - foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que tem respondido com envio de armamento para a Ucrânia e imposição à Rússia de sanções políticas e económicas.



A ONU apresentou como confirmados desde o início da guerra, que hoje entrou no seu 448.º dia, 8.836 civis mortos e 14.985 feridos, sublinhando que estes números estão muito aquém dos reais.