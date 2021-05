Acordo de inspeção do programa nuclear iraniano prolongado por um mês

"As atividades de monitorização e verificação vão continuar no quadro atual por um mês, terminando em 24 de junho", disse o diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA), Rafaël Grossi, durante uma conferência de imprensa na sede da entidade em Viena.

"Se o acordo era importante em fevereiro, é ainda mais importante agora", disse o diretor-geral da AIEA, referindo-se às atividades nucleares do Irão e às negociações multilaterais para restabelecer o acordo conhecido como JCPOA.

As discussões de última hora sublinham ainda mais a janela estreita para os Estados Unidos e outros os países chegarem a um acordo com o Irão, que está a ser pressionado pela comunidade internacional devido ao seu programa nuclear.

A República Islâmica já está a enriquecer e armazenar urânio em níveis muito superiores aos permitidos pelo acordo nuclear de 2015.

O parlamento do Irão aprovou em dezembro um projeto de lei que suspenderia parte das inspeções da ONU às suas instalações nucleares se os signatários europeus não aliviassem as sanções bancárias e petrolíferas até fevereiro.

A AIEA acertou um acordo de três meses com o Irão em fevereiro para que as imagens de vigilância fossem mantidas, com Teerão a ameaçar excluí-las se nenhum acordo fosse fechado.

O Irão quebrou todos os limites do acordo nuclear depois de o então Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, retirar o país unilateralmente do pacto em 2018.

Agora, as negociações continuam em Viena para ver se os Estados Unidos e o Irão entram novamente no acordo, que limita o enriquecimento de urânio de Teerão em troca do levantamento das sanções económicas.

Mikhail Ulyanov, embaixador da Rússia na AIEA, classificou o acordo de hoje como "louvável".

"Isso ajudará a manter a atmosfera nas negociações de Viena sobre o JCPOA e facilitará um resultado bem-sucedido dos esforços diplomáticos para restaurar o acordo nuclear", escreveu Ulyanov na rede social Twitter.