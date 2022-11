Acordo de paz no Tigray é um passo "corajoso", diz ONU

Turk lamentou que o conflito "tenha causado muitas mortes, deslocação generalizada e sofrimento e ruína incalculáveis" e afirmou que o pacto coloca um "firme ênfase" nos direitos humanos.

Esclareceu, também, que o acordo incluiu a implementação de uma política nacional abrangente de justiça transitória e que condena "a violência sexual e baseada no género, a violência contra crianças, mulheres e idosos".

A realização destes compromissos é "fundamental" para que sejam garantidas as responsabilizações por violações graves dos direitos humanos.

"A consulta de todos os atores relevantes, incluindo as vítimas e a sociedade civil, será crucial na conceção desta política", afirmou.

Para o representante da Organização das Nações Unidas (ONU), os recursos e soluções eficazes são fatores essenciais para as vítimas e que permitem a "reconciliação e a cura nacional".

Turk deixou, ainda, um último apelo a ambas as partes para que se assegurem "de que os direitos humanos continuem a ser centrais para a implementação do acordo".

Nesse sentido, sublinhou que o seu gabinete "estará disponível para apoiar as partes na implementação do acordo, em particular na questão da responsabilização e da justiça transitória", ao mesmo tempo que afirmou que "um controlo regular é crucial para evitar violações e abusos dos direitos humanos em todas as áreas afetadas pelas hostilidades".

O Governo etíope e a Frente Popular de Libertação do Tigray (TPLF) emitiram na quarta-feira uma declaração na qual se comprometeram a implementar "medidas transitórias" para restaurar a ordem constitucional na região norte do Tigray, bem como a desenvolver um quadro para a resolução de diferenças políticas e outro para assegurar a responsabilização.

O conflito em Tigray estalou em novembro de 2020 após um ataque da TPLF à base principal do exército em Mekelle, na sequência do qual o Governo de Abiy Ahmed ordenou uma ofensiva contra o grupo após meses de tensões políticas e administrativas.

A TPLF acusa Ahmed de alimentar tensões desde que chegou ao poder em abril de 2018, quando se tornou o primeiro Oromo a tomar posse. Até então, a TPLF tinha sido a força dominante no seio da coligação governante da Etiópia desde 1991, a Frente Democrática Revolucionária Popular Etíope (EPRDF), de base étnica. O grupo opôs-se às reformas da Ahmed, que considerou como uma tentativa de minar a sua influência.