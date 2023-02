Acordo entre Londres e Bruxelas sobre diferendo da Irlanda do Norte

O acordo que deverá modificar o protocolo para a região foi anunciado pela imprensa britânica citando uma fonte governamental britânica, depois confirmada por fontes europeias, uma escassa hora após von der Leyen chegar a Windsor para se reunir com Sunak e debater os "últimos pormenores" do dossier.





Os termos do acordo deverão ser revelados ainda esta tarde, em conferência de imprensa conjunta dos dois líderes.





Assinado em 2020, o protocolo da Irlanda do Norte, negociado após o Brexit, pelo então primeiro-ministro Boris Johnson, regulamenta a circulação de bens entre aquela província, a única com fronteiras terrestres com a União Europeia, e o restante Reino Unido, sem o regresso de divisões e postos fronteiriços em território irlandês.