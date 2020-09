Acordo. Irão acusa Bahreïn de ser cúmplice dos crimes de Israel

A reação surgiu depois de a nação árabe ter chegado a acordo para normalizar as relações diplomáticas com o Estado judaico. Foram reconhecidas fronteiras e avançam acordos comerciais. Depois dos Emirados Árabes Unidos, o Bahreïn é o segundo Estado do Golfo a reconhecer Israel com a mediação diplomática dos Estados Unidos.