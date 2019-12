Acordo na Cimeira do Clima em Madrid

Depois de dias de negociações, a cimeira do clima em Madrid chegou a acordo. O documento define as metas da ambição climática para 2020 e o cumprimento do Acordo de Paris. O objetivo final é impedir a subida da temperatura média do planeta este século acima de um grau e meio.

Mas nem tudo correu bem esta manhã. A discussão sobre o mercado de carbono fracassou.