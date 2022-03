Acordo nuclear entre EUA e Irão pode estar mais perto de acontecer

Após 11 meses de negociações em Viena, a Casa Branca garante que há apenas algumas questões ainda a resolver, mas que um possível acordo com o Irão está próximo., disse na quarta-feira o ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Hossein Amir-Abdollahian, citado pela agência noticiosa estatal Irna. “O ministro não precisou qual o segundo tema ainda sem acordo, mas adiantou que,Afirmações que deixam no ar a possibilidade de um encontro entre os líderes políticos em Washington e Teerão. Mas, como tem acontecido com frequência,

Recorde-se que o acordo de 2015 visava impedir o Irão de possuir a bomba atómica, uma intenção sempre desmentida pelo país do Golfo, mas permitindo a utilização do nuclear para fins civis.



Negociações a caminho de um acordo

Na quarta-feira, o porta-voz do Departamento de Estado dos EUA confirmou, numa conferência de imprensa, que Washington e Teerão estão “perto de um possível acordo, mas ainda não chegámos lá".



“Vamos descobrir em breve se conseguiremos chegar”, acrescentou Ned Price, citado pela Associated Press. “Achamos que as questões que falta resolver podem ser superadas”.



No mesmo dia, o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Alemanha, Christofer Burger, afirmou que foi concluída “a redação de um texto final” e que agora precisam de ser tomadas “as decisões políticas necessárias”.



“Esperamos que essas negociações possam ser concluídas rapidamente”, disse Burger.



O regresso ao Acordo de 2015, conhecido como Plano de Ação Abrangente Conjunto, ou JCPOA, tem sido uma prioridade para a Administração Biden, depois de Donald Trump ter decidido, em 2018, retirar os EUA do acordo.



Mas a urgência de retomar as negociações e alcançar um acordo aumentou depois de, na semana passada, o Irão ter atacado uma cidade iraquiana, tendo atingido uma área perto do consulado norte-americano. Para os que não concordam com o regresso dos EUA ao acordo nuclear, este ataque prova que o Irão é uma ameaça e não se pode aliviar as sanções. Mas para a Casa Branca, o Irão pode ser um perigo maior se conseguir produzir uma bomba nuclear.



“O que isto revela é que o Irão representa uma ameaça para os nossos aliados, os nossos parceiros, em alguns casos para os Estados Unidos, em vários domínios”, afirmou ainda Price. “O desafio mais urgente que enfrentaríamos é um Irão com armas nucleares ou um Irão que estivesse quase a conseguir uma arma nuclear”.



A esperança norte-americana em alcançar um acordo com o Irão foi reforçada também com a libertação, na quarta-feira, dos dois cidadãos britânicos que estavam detidos em território iraniano, juntamente com alguns norte-americanos.