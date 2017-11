Acordo para supressão de vistos entre Angola e Moçambique assinado na sexta-feira

Lusa16 Nov, 2017, 13:31 | Mundo

Jaime Monteiro chegou a Luanda na noite de quarta-feira e tem o dia de hoje reservado a visitas, depois de um encontro de cortesia com o seu homólogo angolano, Ângelo de Veiga Tavares, esta manhã.

De acordo com o programa, o titular da pasta do Interior de Moçambique vai visitar hoje o comando municipal de Talatona da Polícia Nacional, o Centro Integrado de Segurança Pública, prevendo ainda manter um encontro com a comunidade de estudantes moçambicanos em Angola.

O ponto mais alto da visita do governante moçambicano acontece na manhã de sexta-feira, com a audiência do Presidente angolano, João Lourenço, enquanto decorrerem as negociações entre os peritos das duas delegações.

À tarde, as duas delegações vão passar em revista a cooperação entre os Ministérios do Interior dos dois países, identificar novas áreas passíveis de cooperação bilateral, culminando com a assinatura pelos dois ministros do acordo entre os Governos de Angola e Moçambique sobre a isenção de vistos em passaportes ordinários.

A imprensa moçambicana noticiou hoje que Angola será "o segundo país a suprir vistos com Moçambique", em passaportes ordinários, depois da África do Sul.

Além de Moçambique, o Governo angolano está a ultimar um acordo com a África do Sul, prevendo igualmente a supressão recíproca de vistos em passaportes ordinários, a partir de dezembro.

Os Ministérios do Interior de Angola e Moçambique têm acordos de cooperação a nível da segurança e ordem interna, além da formação de quadros, em escolas de Polícia de ambos os países.