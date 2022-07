Acordos sobre cereais. Kiev e Moscovo assinam com Turquia e ONU

Foto: António Mateus - RTP

Vai ser fechado daqui a pouco um acordo para para permitir as exportações de cereais bloqueados nos portos ucranianos. O documento deverá assinado em Istambul, às 14h30 hora de Lisboa,na presença de representantes da Ucrânia e Rússia, do Presidente turco e do secretário-geral da ONU, António Guterres.