Activistas contra-atacam e revelam informação sensível de altos funcionários israelitas

Depois de um consórcio de jornalistas ter em Julho passado revelado a instalação em 50 mil telemóveis por todo o mundo doPegasus – programa da empresa israelita NSO que recolhe toda a informação dos aparelhos sem conhecimento dos proprietários –, esta segunda-feira a Frontline Defenders acrescentou a essa lista os telefones de seis activistas palestinianos, alguns ao serviço de grupos sociais . A denúncia resulta de um trabalho conjunto da associação com a Amnistia Internacional e a Universidade de Toronto, tendo esta confirmado como parte independente os dados da investigação.

Há anos que o sistema de vigilância electrónico Pegasus, criado pela empresa israelita NSO, vem sendo denunciado como uma ferramenta de intimidação a jornalistas, activistas e opositores a regimes ditatoriais. Instalado nos telemóveis de milhares de jornalistas, activistas, líderes religiosos e opositores a regimes ditatoriais, ao permitir monitorizar a actividade e comunicações destes “alvos”. Ontem, segunda-feira, o The Jerusalem Post noticiou a resposta de um grupo anti-Israel, no que aparenta ser uma resposta da contra-espionagem electrónica contra altas figuras da máquina governamental israelita.





O grupo é conhecido como “Justiça para a Palestina” e faz as suas publicações na rede Telegram em língua persa (o que faz supor uma relação com o Irão).





A partir de meados de Outubro, o grupo começou a publicar informação sensível sobre altos funcionários do governo israelita, membros do IDF (as forças militares israelitas, na sigla original Israel Defensive Forces – Forças de Defesa de Israel) e dos serviços de informações (Mossad e Shin Bet).





De acordo com o grupo, as revelações vão desde números de telefone destas altas personalidades, à sua identificação, moradas e dados pessoais e familiares. O “Justiça para a Palestina” refere em particular a fuga de informações pessoais e de identidade de Ronen Bar – o actual chefe do Shin Bet – antes mesmo de o seu nome ser revelado pelas autoridades israelitas. Prometia na altura mais informações sobre Bar, que viu entretanto escapar para o domínio público de números de identificação, datas de nascimento e fotos da família, morada e número de telefone.





O grupo divulgaria informações semelhantes relativamente ao chefe da Mossad, David Barnea. No rol de contra-espiados está também o ex-chefe da Mossad Yossi Cohen, o chefe do Estado-Maior do IDF, Aviv Kohavi, o chefe da direção de informações militares do IDF, Aharon Haliva, e o comandante da Força Aérea israelita, Amikam Norkin.





De acordo com os seus próprios estatutos, o grupo é uma “rede popular internacional de homens livres, cavalheiros e defensores da justiça e dos oprimidos e sem-abrigo do mundo” que está focado no “combate à opressão e aos opressores”. O seu modus operandi: identificar e revelar as identidades de membros [do aparelho israelita] que vêem como opressores.





“A nação oprimida da Palestina é hoje o maior grupo de pessoas do mundo que, como nação com uma identidade de mais de 73 anos, têm sido sistematicamente oprimidas pelo governo racista do regime sionista usurpador, pelo que, na primeira fase, este grupo está a tentar combater os autores desta opressão indiscutível”, escreve o grupo na sua carta de apresentação, colocando-se ao dispor de todos os grupos de defensores dos Direitos Humanos que pretendam informação sensível que consiga reunir e que possa ajudar a levar e responsabilizar certas personalidades perante os tribunais internacionais.