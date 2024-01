Acusação contra Israel. África do Sul escolheu um dos juízes que vão avaliar a sua denúncia de genocídio

"A África do Sul contactou o juiz Dikgang Moseneke, que concordou em juntar-se a outros juízes do TIJ e ouvir as nossas acusações contra Israel", disse o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação da África do Sul, Clayson Monyela, na rede social X.

Dikgang Moseneke foi um antigo vice-presidente do Supremo Tribunal de Justiça da África do Sul.

Monyela explicou que, de acordo com as regras do TIJ, os Estados que não têm juízes no tribunal "podem designar uma pessoa para atuar como juiz `ad hoc`".

No passado dia 29 de dezembro, a África do Sul acusou Israel de alegados crimes de genocídio cometidos durante a guerra contra o grupo islâmico Hamas na Faixa de Gaza, depois de ter apelado repetidamente a um cessar-fogo e de ter deplorado publicamente os abusos contra civis.

No mesmo dia, o Ministério dos Negócios Estrangeiros de Israel condenou e rejeitou a alegação formulada pela África do Sul, que classificou como "repugnante".

"Não, África do Sul, não somos nós que cometemos genocídio. É o Hamas que nos mataria a todos se pudesse", declarou o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, no dia 31 de dezembro, numa declaração em que também acusou as autoridades sul-africanas de espalharem "mentiras".

Os Estados Unidos também se opuseram à iniciativa sul-africana, qualificando-a de "contraproducente e completamente desprovida de base factual".

Já em novembro passado, o Presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa, anunciou que o seu país tinha pedido ao Tribunal Penal Internacional (TPI) para investigar os abusos de Israel na sua guerra na Faixa de Gaza, depois de lamentar um "castigo coletivo" sem "precedentes na história".

O executivo sul-africano tem sido historicamente um forte apoiante da causa palestiniana e o Congresso Nacional Africano (ANC, partido no poder) tem frequentemente associado a causa à sua própria luta contra o regime segregacionista do `apartheid` (1948-1994).

A guerra em Gaza eclodiu em 07 de outubro, após um ataque maciço do Hamas que incluiu o lançamento de foguetes e a infiltração simultânea de cerca de 3.000 milicianos em Israel, matando cerca de 1.200 pessoas e raptando outras 250 em cidades próximas de Gaza.

Apesar das críticas internacionais, o exército israelita mantém uma forte ofensiva militar contra o grupo islamita no enclave palestiniano, de que resultaram mais de 22 mil mortos e 57 mil feridos, incluindo milhares de crianças, e mais de 7 mil desaparecidos sob os escombros dos bombardeamentos, segundo o Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas.