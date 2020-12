Acusação de envolvimento chinês em ciberataque contra EUA é uma farsa

Trump minimizou o ataque cibernético de larga escala contra várias agências governamentais e apontou a China como um possível autor, contradizendo o secretário de Estado, Mike Pompeo, que horas antes havia responsabilizado a Rússia.

O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Wang Wenbin, não negou formalmente a tese do envolvimento de Pequim, mas afirmou que as acusações norte-americanas carecem de seriedade.

"As acusações norte-americanas contra a China sempre foram uma farsa e têm segundas intenções políticas", disse, em conferência de imprensa.

"Quando se trata de cibersegurança, o comportamento dos Estados Unidos não é bom e se há um país na posição errada para criticar os outros são os Estados Unidos", apontou.

A extensão do ataque cibernético continua a aumentar, à medida que mais vítimas são descobertas, inclusive fora dos Estados Unidos.

O ataque começou em março, com os piratas a beneficiarem de uma atualização de um programa de monitorização, feito por uma empresa norte-americana, a SolarWinds, e que é usado por dezenas de milhares de empresas e governos em todo o mundo.

O ataque prolongou-se durante meses, antes de ser descoberto pelo grupo de segurança informática FireEye, que também foi vítima.

As declarações de Trump contradizem Pompeo, que horas antes tinha acusado a Rússia de ter organizado o ataque.

"Acho que é verdade que agora podemos dizer claramente que foram os russos que estiveram envolvidos neste evento", disse Mike Pompeo na sexta-feira à noite numa entrevista ao programa de uma rádio conservadora "The Mark Levin Show".

A Rússia negou estar envolvida.

O ataque cibernético, que supostamente começou em março, usou atualizações desse software para invadir os sistemas de várias agências governamentais dos Estados Unidos, incluindo os departamentos do Tesouro, do Estado, do Comércio e da Segurança Interna.

Os autores do ataque cibernético teriam também tentado roubar segredos do Pentágono e do programa nuclear dos EUA em Los Alamos, a instalação onde a primeira bomba atómica foi criada.