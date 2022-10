Acusações mútuas marcam último debate entre candidatos antes das eleições brasileiras

No último frente-a frente, Lula e Bolsonaro escolheram um tom mais cauteloso mas não o suficiente para impedir que se insultassem. O candidato do PT acusa Bolsonaro de estar a isolar o Brasil. O adversário jogou a cartada do aumento do salário mínimo.