Acusado de corrupção. Netanyahu compareceu em tribunal mas sessão foi adiada

Nir Hefetz abandonou, em 2009, uma longa carreira no jornalismo para se tornar porta-voz do Governo de Benjamin Netanyahu. Em 2014, passou a ser porta-voz da própria família do então primeiro-ministro e seu conselheiro.Agora, écontra o ex-chefe de Governo israelita.Esta terça-feira, Netanyahu entrou no tribunal acompanhado pelo seu advogado, pelo filho mais novo e por dois apoiantes do seu partido, o Likud. Poucos minutos depois, o advogado pediu ao tribunal que a sessão fosse adiada.A defesa justificou o pedido com o facto de, recentemente, outra testemunha ter avançado com alegadas provas de queo produtor de Hollywood Arnon Milchan e o empresário australiano James Packer.Os advogados argumentaram que Benjamin e Sara Netanyahu foram apanhados de surpresa por este desenvolvimento e que, por essa razão, têm o direito de estudar as alegadas provas e de se prepararem antes de dar continuidade ao processo.Segundo a Associated Press,À saída das instalações, vários apoiantes esperavam pelo ex-chefe de Governo.

De que crimes é acusado Netanyahu?

Benjamin Netanyahu é acusado deem três casos separados. O primeiro desses casos envolve os milionários Arnon Milchan e James Packer, que terão oferecido presentes no valor de milhares de dólares ao antigo primeiro-ministro israelita.Noutro caso, Netanyahu é acusado de ter orquestrado uma cobertura positiva num dos mais importantes jornais de Israel;No terceiro caso, apelidado de Caso 4000, o antigo líder é acusado de. Em troca, Netanyahu terá recebido cobertura positiva node notícias Walla, que pertence a essa empresa.Nir Hefetz, que esta terça-feira deveria ter testemunhado em tribunal, foi detido em 2018 por supostas ligações ao Caso 4000. Nessa altura, acabou por assinar um acordo de testemunha com o Estado, fornecendo aos investigadores gravações de conversas entre ele próprio e a família Netanyahu.O ex-primeiro-ministro tem vindo a. Enquanto ainda estava no cargo, sempre recusou os apelos da oposição à sua demissão.Este ano, porém, as eleições legislativas em Israel deram a vitória à coligação liderada por Naftali Bennett. Netanyahu passou, assim, de primeiro-ministro a principal líder da oposição no Knesset, o Parlamento israelita.