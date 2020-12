Acusado de corrupção. Sarkozy interrogado no Tribunal de Paris





O julgamento, que está a ser acompanhado pela correspondente da RTP em Paris, Rosário Salgueiro, prossegue com uma dificuldade judicial. O tribunal não pode divulgar mais do que as escutas referentes a este processo. Ou seja, não pode divulgar nenhum excerto que conste de outros dois processos que envolvem o Presidente. O coletivo deliberou autorizar a transmissão dos cinco telefonemas entre Nicolas Sarkozy e o advogado Thierry Herzog. A defesa dos dois arguidos contestou.



De acordo com a acusação, durante os telefonemas em causa, Thierry Herzog terá dito ao antigo Presidente que um magistrado de Marselha estaria disponível para interferir e prestar informações sobre o processo Bettencourt. Em troca, o juiz pretenderia um lugar no Tribunal Superior do Mónaco.



Sarkozy terá aceitado a troca: queria readquirir as agendas pessoais que tinham sido confiscadas nas buscas do caso da antiga herdeira do grupo L’Oreal.



A juíza que preside ao coletivo afirmou entretanto que, caso haja dificuldades técnicas, as escutas serão transcritas e lidas as partes dos cinco telefonemas referentes a este processo.



