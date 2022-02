Adesão à NATO. A "bomba-relógio" que a Ucrânia pode mas não sabe se quer desligar

EPA

A Ucrânia admite repensar a adesão à NATO. A hipótese de ser flexível nessa matéria é assumida à BBC pelo embaixador ucraniano no Reino Unido.

Vladimir Putin tem alertado que uma eventual adesão da Ucrânia à Aliança Atlântica seria um passo que conduziria à guerra.



Numa tentativa de tentar aliviar a tensão entre os dois países, o chanceler alemão Olaf Scholz tem encontros previstos para esta segunda-feira, em Kiev, com o Chefe de Estado ucraniano e quinta-feira com o presidente russo.



Todavia, no imediato, Kiev quer garantir o funcionamento das operações aéreas na Ucrânia.