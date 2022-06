Adesão à NATO. Mantém-se incerteza sobre veto turco contra Finlândia e Suécia

Vai ser uma cimeira onde pode ser confirmada a adesão da Suécia e da Finlândia ao Tratado do Atlântico Norte, caso seja ultrapassado o veto da Turquia.



Jens Stoltenberg manteve vários encontros com os mais altos governantes dos Estados Unidos. Reuniu-se também com o secretário de Estado Antony Blinken para sublinhar a importância do envio para a Ucrânia dos novos mísseis de maior alcance e precisão os sistemas HIMARS.



O secretário-geral da NATO vai reunir-se ainda com o secretário da Defesa no Pentágono para continuar a discutir o apoio dos aliados à Ucrânia.