Adesina defende apoio financeiro conjunto do FMI e Banco Mundial ao Sahel

"Chegou a altura de o BAD, o FMI e o Banco Mundial encontrarem um sistema de apoio financeiro que ajude a lidar com os choques de segurança, que, se não forem tratados, vão ter efeitos de alastramento que vão fazer descer o crescimento e o investimento na região", disse Akinwumi Adesina durante a apresentação das Perspetivas Económicas Africanas, hoje divulgadas em Abidjan, a sede do BAD.

O crescimento na África Ocidental, "que melhorou com a saída da Nigéria da recessão, tem sido prejudicado pelo aumento dos desafios de segurança, especialmente no Sahel", acrescentou o banqueiro durante a apresentação do relatório deste ano, com o subtítulo `Desenvolvendo a Força de Trabalho Africana para o Futuro`.

Na base da proposta hoje apresentada está o crescente volume de despesa que os países da região estão a dedicar a combater a insegurança, afastando recursos necessários para sustentar o desenvolvimento económico.

"Vários países da África Ocidental, como o Níger, Mali, Burkina Faso e Chade estão a gastar uma parte muito alta dos seus orçamentos na segurança", alertou Adesina.