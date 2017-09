Adesivo indolor poderá substituir vacina da gripe

RTP29 Set, 2017, 16:12 | Mundo

O adesivo é composto por cem microagulhas que perfuram suavemente a pele, atuando como vacina anti gripe. A pesquisa foi realizada na Faculdade de Medicina da Universidade de Emory, nos Estados Unidos, em colaboração com o Instituto de Tecnologia de Georgia.



A professora que liderou o projeto, Nadine Rouphael, esclarece que as microagulhas são minúsculas e que, por isso, não causam tanta dor como as agulhas tradicionais. “As microagulhas são realmente pequeninas. Mal as conseguimos ver”, refere a líder da pesquisa na CNN.



As microagulhas ficaram associadas pelos utilizadores a uma sensação de comichão. Tirando este problema, o estudo passou na primeira fase dos testes.

Adesivo tem resultados iguais?

Segundo Rouphael, o adesivo contém o mesmo tipo de componentes que estão presentes nas seringas tradicionais. A diferença principal está na maneira como a substância é introduzida em minúsculas agulhas em vez de numa injeção, tornando o processo menos doloroso para os pacientes.



O adesivo é colocado no pulso e aplica-se alguma pressão para as microagulhas entrarem na pele. De seguida, o adesivo é removido, podendo observar-se que as microagulhas foram dissolvidas na pele, juntamente com a vacina.

Primeira fase dos testes

A experiência foi realizada com cem voluntários vacinados entre junho e setembro de 2015. Foram separados de forma aleatória por quatro grupos.



O primeiro grupo recebeu a vacina via adesivo, o segundo recebeu-a através da injeção tradicional, o terceiro grupo recebeu um adesivo que não continha qualquer medicamento (placebo) e o último grupo recebeu um adesivo com medicamento em que foram os voluntários que o colocaram.



A experiência permitiu concluir que 96 por cento dos adultos que administraram as minúsculas agulhas não sentiram qualquer dor, contrastando com os 82 por cento que receberam a injeção tradicional.Os 25 participantes que ficaram no grupo da autoadministração do adesivo referiram a facilidade do processo.



Um mês depois de a experiência ter sido realizada, 78 por cento dos inquiridos responderam que preferem a vacina administrada com um adesivo em vez da vacina habitual.



Quando comparados os resultados da administração da vacina com adesivo e com injeção, a resposta imunológica foi semelhante.



Rouphael considera que a administração do antigripal com adesivos durante uma epidemia ou uma situação de imunização em massa poderá ser benéfica, permitindo tratar um maior número de doentes no mesmo espaço de tempo.

Futuro do adesivo?

Antes de o adesivo com microagulhas poder estar disponível ao público, têm de ser efetuados mais testes, afirma Rouphael.



Ainda assim, no futuro, este método poderá evitar deslocações dos pacientes ao centro de saúde para receberem a vacina, uma vez que poderiam usar o adesivo em casa.



Este método também permitiria poupança a nível dos recursos utilizados, uma vez que não seriam necessários seringas ou frigoríficos de armazenamento. O adesivo tem capacidade para ficar à temperatura ambiente.



O adesivo, ao contrário da seringa, poderia ainda chegar aos pacientes via correio, devido à fácilidade em administrá-lo e transportá-lo.