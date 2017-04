Adeus às armas

Filipe Vasconcelos Romão, comentador de Assuntos Internacionais da RTP e Antena 1 12 Abr, 2017, 16:22 / atualizado em 12 Abr, 2017, 16:46 | Mundo

A comparação entre as notícias permitiu-nos pôr lado-a-lado duas épocas e dois tipos de violência distintos. O terrorismo assume, agora, um carácter transnacional que nos faz sentir muito mais vulneráveis. A ETA é paradigmática (por antítese) a esse respeito: apesar de actuar em Espanha, único país com fronteiras terrestres com Portugal, havia uma (correcta) percepção por parte dos portugueses de que este “não era um problema nosso”. No entanto, provocou quase 900 vítimas mortais e é considerada uma das organizações mais violentas e mais duradouras dos últimos 50 anos.



Por estes dias, têm tido especial protagonismo as opiniões segundo as quais “a ETA foi exclusivamente derrotada pelo Estado espanhol”. Não há como não concordar que a ETA foi derrotada pelo Estado. Os números estão aí para o confirmar: detenções, condenações e desmantelamento de comandos. O início da cooperação com França, no anos 90; o consenso entre as principais formações políticas espanholas; a alteração da lei de partidos; a eficácia policial; e a forma coordenada com que tribunais, polícias e governo passaram a trabalhar foram as balas mais certeiras no combate à organização. Porém, não foram os únicos ingredientes para cercar o nacionalismo mais radical.



Simbolicamente, do ponto de vista social, o abandono de estratégias ilegais directa (Grupos Antiterroristas de Liberación) ou indirectamente (Batallón Vasco Español) promovidas pelos governos do período democrático foi fundamental. O momento em que Madrid optou por uma resposta plenamente enquadrada pela lei e pelos princípios do Estado de direito democrático foi marcante para começar a ganhar o conflito nas ruas de Espanha e, sobretudo, nas do País Basco. Com o cumprimento da lei, mesmo que endurecida, a imagem que a ETA projectava, assassinando políticos, guardas ou polícias, pelo simples facto de o serem, degradou-se irreversivelmente. O assassinado de Miguel Ángel Blanco, jovem vereador do Partido Popular, em 1997, acompanhado por uma chantagem de três dias que visava a transferência dos presos da ETA para prisões no País Basco, só serviu para arregimentar a opinião pública contra o terrorismo.



Pouco a pouco, a sociedade basca começou a dar sinais de cansaço. Pouco a pouco, os sectores mais radicais do nacionalismo basco começaram a distanciar-se e a procurar outros espaços para defender a independência de Euskal Herria (que compreende a Comunidade Autónoma Basca, a Comunidade Foral de Navarra e os territórios bascos franceses). A maior acutilância do Estado, cuja máxima expressão política foi a ilegalização dos diferentes braços políticos, sociais e culturais da ETA, conjugada com a exaustão social acabaram por se expressar num progressivo abandono pelos votantes. A prova cabal de que a violência foi o maior entrave às ambições nacionalistas bascas mais radicais reside nos resultados históricos obtidos pela izquierda abertzale nas eleições posteriores ao abandono da violência.



Por tudo isto, reduzir o fim da ETA à narrativa de uma derrota pelo Estado e pelas forças policiais acaba por ser redutor, sobretudo para quem efectivamente derrotou o terrorismo nacionalista radical basco: os cidadãos espanhóis e bascos que, pela força das urnas e nas ruas, tornaram muito claro que uma democracia consolidada, descentralizada (os bascos contam com níveis de autogoverno próximos dos de um estado federado) e social e economicamente avançada é incompatível com a violência, venha ela do Estado ou de grupos não estatais.