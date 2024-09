Rebecca é um de muitos casos de violência de género no país africano. Muitos ficam por contar e presos na chamada "cultura do silêncio".

No caso das atletas olímpicas o fator de afirmação física e pessoal tal como o fator monetário, coloca-as na mira de agressores que, até agora, têm sido identificados pela polícia como sendo os seus atuais ou ex-parceiros.