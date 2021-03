ADI na oposição em São Tomé e Príncipe pede suspensão da vacina AstraZeneca

"Tendo em conta os vários relatos que nos têm chegado do exterior relativamente a esta vacina, nós tomamos esta decisão de pedir a suspensão da vacina AstraZeneca. Estávamos à espera que fosse o Governo a fazê-lo, mas, entretanto, já vamos hoje no terceiro dia da vacinação e nós não temos ainda nenhuma iniciativa do Governo nesse sentido", disse o porta-voz do partido, Garet Guadalupe.

A ADI sublinhou que a suspensão deve ser "temporária", reconhecendo que não tem "nenhuma base científica" para pedir essa suspensão, mas justifica a decisão com "duas variáveis".

"A primeira é que quando o Governo decidiu aplicar a vacina AstraZeneca à população não foi com base em nenhum estudo feito. Foi com base nas recomendações da comunidade internacional e sabemos que uma das variáveis que muito pesou para que o Governo decidisse avançar com esta vacina é o fato dela ser grátis, no âmbito da plataforma Covax", explicou Garet Guadalupe.

Defende por isso que "se tem havido recuo da comunidade internacional, então a prudência recomenda" que as autoridades são-tomenses também sigam "no mesmo sentido, por mera precaução".

"Gostaríamos de enfatizar que a intenção do ADI não é desmotivar as pessoas para não tomarem a vacina da AstraZeneca", acrescentou o porta-voz, defendendo que o seu partido "não pode provar a fiabilidade ou não desta vacina".

"A intenção é fazermos aquilo que tem feito a comunidade internacional", referiu o porta-voz, acusando o executivo de Jorge Bom Jesus de aplicar "a lei de menor esforço" para "adquirir a título gratuito apenas a vacina da AstraZeneca".

O responsável lembrou que há um mês propôs ao Governo para que através do Orçamento Geral do Estado adquirisse um centro de ultra refrigeração para permitir que o país comprasse a vacina da Pfizer.

"Não queremos dizer que a Pfizer também não tem efeitos colaterais, mas pelo menos nós teríamos uma segunda alternativa que serviria de plano B, à semelhança do que fez Cabo Verde", concluiu Garet Guadalupe.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) continua a recomendar a administração da vacina da AstraZeneca contra a covid-19, cuja utilização foi suspensa por vários países devido a possíveis efeitos colaterais.

Alguns países da União Europeia, incluindo Portugal, suspenderam temporariamente a utilização da vacina da AstraZeneca como medida de precaução baseada em relatos de casos de formação coágulos sanguíneos em pessoas que receberam a vacina.

São Tomé e Príncipe registou um total 2.107 casos de infeção e 33 óbitos devido ao novo coronavírus.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.671.720 mortos no mundo, resultantes de mais de 120,6 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.