Adiadas negociações de acordo de comércio livre entre Austrália e UE

"A ronda comercial foi adiada por um mês até novembro", disse um funcionário da UE em Camberra à agência noticiosa France-Press (AFP).



O ministro australiano do Comércio, Dan Tehan, que deveria viajar para a Europa para as conversações, minimizou a decisão numa declaração à AFP.



"Compreendemos a reação da França à nossa decisão sobre os submarinos, mas no fim de contas, cada nação tem de agir no seu interesse nacional - o que a Austrália tem feito", disse.



Dan Tehan acrescentou que planeava encontrar-se com o Comissário Europeu do Comércio Valdis Dombrovskis na próxima semana.



"Continuaremos a preparar-nos para a 12.ª ronda de negociações e a trabalhar para um acordo de comércio livre que seja do interesse da Austrália e da UE", afirmou.



No mês passado, a Austrália quebrou um contrato para a compra de 12 submarinos franceses convencionais no valor de A55 mil milhões de euros sem aviso prévio, optando por comprar submarinos nuclear concebidos pelos EUA.



A decisão desencadeou uma grande disputa diplomática com a França, que declarou publicamente já não poder confiar no Governo australiano.



A UE é o terceiro maior parceiro comercial da Austrália. Em 2020, o comércio de bens entre as duas economias foi avaliado em 36 mil milhões de euros e 26 mil milhões de euros em serviços.



A ronda de negociações seguinte deveria cobrir áreas como o comércio, serviços, investimento e direitos de propriedade intelectual.