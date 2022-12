Adiado início de julgamento de guineenses acusados de tentativa de golpe de Estado

No despacho, com data de 2 de dezembro e a que a Lusa teve hoje acesso, o juiz Gomes Cá indica que o acesso às instalações do Tribunal Regional de Bissau não será possível tendo em conta as obras em curso na zona da baixa de Bissau.

"Considerando a interdição do trânsito de todas as avenidas circundantes do tribunal decorrentes da execução das obras, por um lado, e o alarido das máquinas da referida empreitada, por outro lado, (...) fica prejudicado o julgamento projetado para o dia 06 de dezembro. Oportunamente será designada uma nova data", lê-se no despacho.

O documento realça, contudo, que a nova data do julgamento será marcada "logo que expurgados os obstáculos atrás descritos".

Desde finais de maio que o acesso e circulação na zona da baixa de Bissau têm sido dificultados devido às obras de construção de estradas e passeios. As viaturas praticamente deixaram de ter acesso à chamada zona do Bissau Velho, onde, entre outros serviços, se encontra o Tribunal Regional de Bissau.

Aquela instância vai julgar 25 das cerca de 40 pessoas acusadas de envolvimento direto no ataque com armas de uso militar ao palácio do Governo guineense, no dia 01 de fevereiro, quando naquele lugar decorria a reunião do Conselho de Ministros presidida pelo chefe de Estado, Umaro Sissoco Embaló.

As autoridades guineenses consideraram o ocorrido como tentativa de golpe de Estado, na qual morreram 11 pessoas, de acordo com o Governo.

Em conexão com o caso, encontram-se detidas desde fevereiro civis e militares.