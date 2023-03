Administração Biden ao lado de Israel mas preocupada com violência na Cisjordânia

Depois de se encontrar com o primeiro-ministro e o ministro israelita da Defesa, Yoav Gallant, o chefe do Pentágono vincou a posição norte-americana.







Os Estados Unidos, vincou, permanecem "firmemente contrários a quaisquer atos que possam desencadear mais insegurança, incluindo expansão de colonatos e retórica inflamatória", reiterou em conferência de imprensa no aeroporto Ben Gurion, em Lod.





Preocupado com a escalada de insegurança,

Insegurança

O assassinato de dois irmãos num colonato judaico por um atirador palestiniano, a 26 de fevereiro, desembocou em atos de retaliação por parte dos colonos.





Desde o início do ano, as forças israelelitas mataram mais de 70 palestinianos, incluindo combatentes militantes e civis; no mesmo período, os palestinianosos mataram 13 israelitas e uma mulher ucraniana em ataques aparentemente descoordenados.





Na quinta-feira, horas antes da visita do chefe do Pentágono, foi desencadeado mais um tiroteio. Forças israelitas tinham abatido três alegados atiradores palestinianos e, por sua vez, um atirador do Hamas atirou e feriu três pessoas numa rua de Telavive.





Tiroteio em Telavive | Ammar Awad - Reuters

“Durante a operação, vários tiros foram disparados contra os polícias disfarçados da agentes de fronteira do carro dos procurados. Os militares disfarçados da polícia de fronteira responderam com fogo e mataram os três homens armados no carro”, disse a polícia, acrescentando que o terceiro homem também era um suposto militante.

Inflamação entre israelitas

A visita de Austin acontece no momento em que uma onda de protestos percorre o país. Milhares de pessoas encheram uma vez mais as ruas, na quinta-feira. Interromperam as vias de comunicação para se manifestarem contra os planos de reforma judicial do Governo de Benjamin Netanyahu, que prevê reduzir o poder dos juízes.Especificamente para quinta-feira, foi instituído pela oposição israelita o





"Dia da Resistência à Ditadura" | Ilan Rosenberg - Reuters





O secretário norte-americano da Defesa e o primeiro-ministro israelita tiveram de alterar os percursos para o encontro diplomático por causa de muitos dos manifestantes se sentarem no meio das estradas.

Austin teme que os vários pontos de inflamação interna possam distrair os aliados dos esforços para combater Irão.





, que Teerão insiste ser um projeto pacífico referente à nova geração de energia.





Gallant defendeu a posição de Israel de que o Irão não deve ter permissão para obter armas nucleares e que o Estado hebraico deve "estar preparado para todos os cursos de ação".





Um alto funcionário da Defesa dos EUA, citado na Reuters sob condição de anonimato, argumentou que a preocupação de Israel com a Cisjordânia "diminui a capacidade" de Washington para se "focar no que é a ameaça estratégica”.