Administração Biden quer limitar entrada de migrantes e requerentes de asilo

A Administração democrata de Joe Biden anunciou a apresentação de uma norma que vai proibir muitos migrantes de pedirem asilo nos Estados Unidos, caso, antes de enviarem o pedido, viajem por vários países em direção à fronteira com o México.



De acordo com a AFP, os migrantes devem procurar formas legais para entrar nos EUA ou solicitar asilo num dos países por onde passarem antes.





Contudo, de acordo com a lei norte-americana de imigração, os imigrantes que fogem da perseguição podem solicitar asilo independentemente de como chegaram ao país.



Esta nova normativa, elaborada em conjunto pelos departamentos da Segurança Nacional e da Justiça, vai facilitar a deportação das pessoas que cruzem a fronteira e requeiram asilo, visto que se o fizerem de forma ilegal perderão o direito de obter essa proteção.







Segundo fontes da Casa Branca, citadas nas agências internacionais, esta medida tem o propósito de “preencher o vazio” legal que surgirá após o possível fim do Título 42 no próximo mês de maio, depois de o Congresso não ter adotado “nenhuma medida que garanta a gestão segura e humana dos migrantes”.



A nova legislação será sujeita a 30 dias de consulta pública e só entrará em vigor, se aprovada, quando terminar a 11 de maio o Título 42 - norma sanitária imposta pela Administração Trump em 2020, com o propósito declarado de conter a pandemia de covid-19, mas que permite bloquear a grande maioria de migrantes na fronteira.





O Título 42 está incluído na lei de Saúde Pública de 1944 e autoriza, de forma temporária, a expulsão de estrangeiros por motivos sanitários.





O Governo de Trump recorreu a esta norma em março de 2020, no início da pandemia, e Biden decidiu prolongá-la quando estava prestes a expirar. No entanto, considerando a situação pandémica atual, admite-se que esta norma seja levantada em maio, situação que poderá desencadear uma crise sem precedentes na fronteira sul dos EUA.



Novas regras de migração





Segundo o Departamento de Segurança Nacional (DHS), citado pela France Presse, os migrantes serão elegíveis para asilo se tiverem uma autorização e usarem a aplicação móvel "CBP One" para agendar num ponto de entrada ou se país de trânsito tenha autorizado o asilo.



Crianças que não tenham um responsável a acompanhá-las estarão, contudo, isentas da possível "inelegibilidade para asilo". Há ainda mais algumas exceções, como "emergências médicas agudas" e "ameaças extremas e iminentes à sua vida ou segurança".





A Casa Branca acredita que esta será a única maneira de controlar a migração na fronteira, uma vez que o Congresso norte-americano não consegue chegar a um acordo sobre a política de imigração. Os republicanos acusam Joe Biden de ter perdido "o controlo efetivo da fronteira", que em dezembro passado tinha uma média de 8.500 migrantes por dia a tentar atravessar.





“Esta administração simplesmente não permitirá o caos massivo e a desordem na fronteira devido à falta de ação do Congresso”, indicaram fontes da Casa Branca às agências internacionais.



Após a eventual entrada em vigor desta legislação, esta será uma das normativas migratórias mais restritivas de todo o Governo de Joe Biden, que após assumir a presidência em janeiro de 2021 eliminou muitas das discricionárias medidas migratórias da administração de Donald Trump.





As novas regras já estão a ser aplicadas para grupos de migrantes da Ucrânia, Venezuela, Cuba, Nicarágua e Haiti.



"Estamos a fortalecer a disponibilidade de vias legais e ordenadas para que os migrantes cheguem aos Estados Unidos, ao mesmo tempo que propomos mais consequências para aqueles que não usam os processos que os Estados Unidos e os seus parceiros regionais colocaram à sua disposição", explicou o secretário de Segurança Nacional, Alejandro Mayorkas, num comunicado.





Esta proposta não agradou, todavia, aos grupos e associações que defendem os direitos humanos e dos migrantes.



"Esta proibição de asilo vai fechar as portas a inúmeros refugiados que procuram segurança e proteção nos Estados Unidos", afirmou Abby Maxman, presidente da Oxfam America, citado pelo Guardian.



"Esta política é ilegal, imoral e terá um custo humano terrível para crianças, mulheres e homens que querem segurança", acrescentou.