Administração Biden revê casos de milhares de crianças possivelmente separadas dos pais na era Trump

A avaliação destes mais de cinco mil casos deverá, segundo a fonte ouvida pela Reuters, encontrar um pequeno número de separações de crianças dos seus pais, quenos Estados Unidos.O presidente Joe Biden lançou, em fevereiro, uma ordem executiva para a criação de umaresponsável por unir crianças e pais separados sob a política de "tolerância zero" na imigração, que Donald Trump se esforçou por fazer cumprir ao longo dos quatro anos da sua liderança.Nesse período, milhares de menores foram afastados dos seus pais, com quem atravessavam a fronteira com o México em busca de melhores condições. A política imposta pelo ex-presidenteAté ao momento, acriada pela Administração Biden, de acordo com a fonte do Departamento de Segurança Interna.

A ação judicial em curso nos EUA sobre estas separações não terá ainda conseguido encontrar os pais de mais de 500 menores.







No início deste mês foi anunciado um novo recorde na entrada de migrantes nos Estados Unidos, levando a Casa Branca a anunciar a criação urgente de novos locais de acolhimento com mais de 16 mil camas para dar resposta à crise.



Nesta altura estão retidas em centros de abrigo mais de quatro mil crianças e as próprias autoridades já revelaram preocupação com este cenário.