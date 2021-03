Administração da Teledifusão de Macau mantém manual editorial e adesão ao patriotismo

Numa declaração divulgada no site da TDM, depois de uma reunião com "jornalistas da Direção de Informação e Programas Portugueses", a Comissão Executiva "reiterou que a política editorial atual não foi alterada, e ambas as partes concordaram quanto ao cumprimento dos valores fundamentais do Manual Editorial da TDM: precisão, integridade, objetividade, justiça, imparcialidade, neutralidade e interesse público, etc".

Ao mesmo tempo, a administração "manifestou o interesse para que todos os jornalistas continuem a trabalhar juntos, adiram ao princípio do patriotismo e de amor à RAEM [Região Administrativa Especial de Macau] e cumpram as responsabilidades inerentes a um órgão de comunicação social de serviço público".

As partes reuniram-se para esclarecer dúvidas quanto à interpretação de diretivas transmitidas na terça-feira aos jornalistas de língua portuguesa e inglesa pela direção de informação.

Nessa reunião foi dito que os jornalistas da empresa estariam proibidos de divulgar informação e opiniões contrárias às políticas da China e do Governo de Macau. Entre os pontos transmitidos verbalmente constam diretrizes como: a TDM divulga e promove o patriotismo, o respeito e o amor à pátria e a Macau; a TDM é um órgão de divulgação da informação do Governo Central da República Popular da China e de Macau; o pessoal da TDM não divulga informação ou opiniões contrárias às políticas do Governo Central da China e apoia as medidas adotadas por Macau.

O mesmo comunicado referiu que "os jornalistas presentes na reunião concordaram com a interpretação apresentada" no encontro de hoje, sem pormenorizar. A posição dos jornalistas, representados por três elementos da rádio e três da televisão, ainda não foi divulgada.

Na quinta-feira e na sequência das notícias que vieram a público, a empresa já tinha assumido manter a atual política editorial alinhada com o "princípio do patriotismo e do amor por Macau".

A TDM conta com cerca de 40 jornalistas de língua portuguesa e inglesa.

De acordo com a Lei Básica de Macau, que funciona como uma miniconstituição do território e vai estar em vigor até 2049, "os residentes de de Macau gozam da liberdade de expressão, de imprensa, de edição, de associação, de reunião, de desfile e de manifestação".

A transferência da administração de Macau, de Portugal para a China, ocorreu em 20 de dezembro de 1999.