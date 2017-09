Administração de Trump e Irão têm primeiro encontro sobre acordo nuclear

Lusa20 Set, 2017, 23:50 | Mundo

A informação é avançada pela agência France Press, indicando que este é o primeiro encontro entre os dois países desde que Donald Trump assumiu, em janeiro, a presidência dos Estados Unidos.

O encontro acontece no dia em que o Presidente do Irão, Hassan Rohani, qualificou de "ignorantes e absurdas" as palavras de Donald Trump na Assembleia-Geral das Nações Unidas, e disse que o país irá cumprir o acordo nuclear, mas reagirá "com determinação" se este for denunciado.

"Seria uma pena se o acordo fosse destruído por novos bandidos na política internacional", disse Rohani, referindo-se a Donald Trump.

Na mesma sessão, Donald Trump tinha dito antes que o acordo nuclear do Irão era "uma vergonha".

O acordo foi assinado em 14 de julho de 2015, em Viena, entre o Irão e seis grandes potências (Estados Unidos, Grã-Bretanha, Rússia, China, França e Alemanha), após 12 anos de negociações difíceis e prevê o levantamento progressivo das sanções internacionais contra o Irão, que em troca deve limitar ao uso civil o seu programa nuclear.