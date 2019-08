Administração dos EUA levanta restrições ao tempo de detenção de menores

Graça Andrade Ramos - RTP21 Ago, 2019, 17:33 / atualizado em 21 Ago, 2019, 17:40 | Mundo

Um grupo de crianças migrantes sem documentados libertadas com as famílias no Texas, em junho de 2018 | Reuters

A interpretação genérica do Acordo de Instalação Flores implicava a maior parte das vezes a libertação não só das crianças, mas também das suas famílias.



Desde que entrou em vigor, foram libertadas ao seu abrigo milhares de pessoas, que ficaram livres nos Estados Unidos à espera da decisão judicial sobre o seu caso, algo que, tipicamente, demora pelo menos um ano. A Administração Trump espera que as novas regras dissuadam as famílias de migrarem com crianças, numa tentativa de ficar nos Estados Unidos.



O anúncio do departamento norte-americano da Segurança Interna, indica a entrada em vigor das novas regras dentro de 60 dias.



A partir daí, os menores e suas famílias poderão, em teoria, ficar indefinidamente nos centros de detenção, à espera da decisão judicial que lhes dirá respeito, de permanecerem livremente no país ou de serem expulsos dos Estados Unidos.

Famílias "fraudulentas"

Kevin McAleenan, secretário em exercício para a Segurança Interna, afirmou, esta quarta-feira, que a lei anterior convidava os migrantes a viajar com crianças, ao passo que as novas regras tornarão este cenário menos apetecível.





Evitarão ainda, referiu, casos de famílias "fraudulentas", em que adultos viajam com crianças sem qualquer ligação de ADN e que já foram detetados na fronteira sul dos Estados Unidos com o México.

"Nenhuma criança deveria ser um joguete", afirmou McAleenan.



"Hoje, o Governo lançou a Última Lei Flores, que irá permitir ao Departamento da Segurança Interna manter juntas as famílias durante processos de migração justos e expeditos, eliminando um incentivo chave que encoraja os traficantes a explorar crianças", justificou McAleenan na rede Twitter.

Lei "cruel"



"Esta regra autoriza o governo federal a aplicar as leis de imigração aprovadas pelo Congresso e garante qie todas as crianças sob custódia do Governo dos EUA sejam tratadas com dignidade, respeito e preocupação especial pela sua vulnerabilidade específica", referiu por sua vez um comunicado da Segurança Interna distribuído à imprensa.







Segundo o Departamento de Segurança Nacional, o Acordo Flores, "originalmente devia vigorar por não mais de cinco anos", mas foi sendo prorrogado sucessivamente sem que as administrações anteriores à atual adotassem uma regra definitiva.



A semana passada, a sua Administração anunciou que iriam passar a ser negados vistos e autorizações de residência permanente a migrantes pobres, decisão que, de acordo com especialistas, deverá diminuir para metade a imigração legal e, potencialmente, agravar a ilegal.



Condições precárias





De acordo com números oficiais recentes, os serviços de migração detiveram em centros cerca de 390 mil famílias, desde outubro de 2018. Têm enfrentado enormes dificuldades em gerir a onda de famílias e menores que chegam, em fuga da violência e da pobreza nos seus aíses de origem.

Por essa razão, "terminará pelos seus próprios termos" e a Administração Trump "continuará a trabalhar por um sistema de imigração melhor", lê-se no comunicado.As novas regras vão ser publicadas no Registo Federal na sexta-feira, para entrar em vigor 60 dias depois. Este período poderá não ser cumprido, devido às ações judiciais que irão certamente contesta-las.A notícia já levou a críticas severas de advogados e serviços de apoio aos imigrantes, que a descrevem como "cruel além de toda a imaginação".A mudança das regras para a migração, legal e ilegal, tem sido uma das bandeiras do Presidente norte-americano, Donald Trump.O Presidente já tinha considerado oum "descalabro para a nossa nação".Atualmente, existem apenas entre 2.500 e 3.000 camas nos centros de detenção para famílias, e qualquer expansão destes locais terá de aplicar regras de permanência semelhantes a campos de acolhimento.A duração indefinida do período de detenção tornará esta obrigação ainda mais premente.McAleenan reconheceu implicitamente as criticas feitas à Administração, de que centenas de crianças e as suas famílias têm vivido em condições deploráveis em solo americano.O secretário em exercício da Segurança Interna prometeu, ao abrigo das novas regras, a transferência das famílias para instalações mais adequadas. Não avançou com datas para essas transferências nem revelou que instalações serão utilizadas.O ano passado, a Administração Trump tentou impor um regime de "tolerância zero" que separou milhares de menores dos seus pais, provocando um imenso coro de protestos, recuando perante a pressão da opinião pública.