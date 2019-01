Administração Espacial Chinesa partilhou primeiras imagens da aterragem da sonda "Jade Rabbit 2"

Depois de uma fotografia da primeira "pegada" da nave espacial não tripulada, a China partilhou um vídeo da aterragem, no hemisfério lunar que não pode ser visto da Terra.



As notícias do feito inédito chegaram na passada quinta-feira, quando foi reportado que a sonda Chang'e-4 tinha aterrado com sucesso na face da Lua nunca antes explorada.



Um dia depois, confirmou-se que o veículo de exploração lunar da nave, a Jade Rabbit-2, tinha iniciado uma caminhada na superfície do satélite.