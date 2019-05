Administração Trump admite reforçar envio de militares para o Médio Oriente nos próximos meses

Isso só acontecerá no caso de uma escalada de tensão com o Irão. Os Estados Unidos já reforçaram a presença militar na região, com o envio de um porta-aviões para o Golfo, depois de Teerão ter anunciado que vai retomar o programa nuclear.



O secretário da Defesa dos EUA considera que há formas de "aumentar a proteção da força no Médio Oriente", e isso "pode envolver o envio de mais tropas".