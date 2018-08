Administração Trump quer enfraquecer normas ambientais para veículos

RTP03 Ago, 2018, 15:39 / atualizado em 03 Ago, 2018, 15:42 | Mundo

As normas anteriores previam aumentos graduais da autonomia dos veículos para atingir um objetivo de 4,32 litros de combustível por 100 quilómetros em 2025.





"Carros e camiões são apenas parte da fibra básica da economia americana e da experiência americana. Por isso mesmo, nós levamos o que estamos a fazer muito, muito a sério", disse Bill Wehrum, administrador-assistente da EPA.





Durante a Administração Obama, a Agência de Proteção Ambiental pediu que os padrões de economia de combustível para novos veículos fossem mais rigorosos, tornando o fabrico de veículos mais limpos e eficientes uma norma. Na altura, a política recebeu a oposição dos fabricantes de automóveis. A proposta de Obama tinha como objetivo combater as mudanças climáticas, reduzindo as emissões de gases com efeito estufa.



Os dois organismos americanos afirmam que as normas de Obama contribuíram para o aumento do preço médio dos carros para 35 mil dólares, o que leva muitos consumidores a optarem por não trocar de carro.



Como os veículos mais novos têm recursos de segurança avançados, o Governo de Trump argumenta que aumentar as exigências de economia do combustível prejudica a segurança nas estradas, além de ter efeitos económicos.







Neste sentido, as agências indicam que a suspensão das normas do Governo anterior pode permitir aos cidadãos norte-americanos a poupança de milhões de dólares e a redução do número de mortos nas estradas.



“Um ataque à saúde dos americanos"





A única maneira de reduzir as emissões de CO2 dos carros é reduzir a quantidade de combustível queimado. Isto gerou uma situação difícil para a indústria automóvel nos EUA, na medida em criou diferentes padrões de economia de combustível nos Estados.







O governador da Califórnia, Jerry Brown chamou a nova proposta de "imprudente".







"É uma traição e um ataque à saúde dos americanos em todos os lugares", disse Brown em comunicado. "A Califórnia vai lutar contra esta estupidez de todas as formas possíveis", acrescentou o governador no Twitter.





A Califórnia estabelece há várias décadas padrões de emissões de gases de efeito de estufa por conta própria, de modo a combater a poluição.







Segundo o New York Times , o projeto do Governo atraiu críticas não só de ambientalistas, consumidores e representantes da indústria automóvel, mas também de Estados.

Os procuradores-gerais de 20 estados, incluindo a Califórnia, classificaram o plano “ilegal” e prometeram processar a Administração Trump, afirmando que a nova proposta forçaria os condutores a pagar mais pelo gás e a criar mais poluição.

"Vamos honrar a promessa do Presidente Trump aos americanos de encontrar uma solução para a questão da economia de combustível e normas de emissões de dióxido de carbono" (CO2), afirma o responsável da EPA, Andrew Wheeler.