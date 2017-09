Administração Trump revogou o DACA

A medida pode afectar milhares de famílias.



A administração republicana revogou o DACA, uma legislação de 2012 que, na prática legalizava a situação no país das pessoas que entraram ilegalmente quando eram crianças.



Obama garantiu esse estatuto e ainda o direito a segurança social a muitos milhares que vivem, trabalham e descontam nos Estados Unidos desde sempre, mas que entraram no país de forma ilegal com as famílias.