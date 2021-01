Administradores hospitalares dizem que cenário nos hospitais vai agravar-se nos próximos dias

Numa altura em que vários hospitais do País estão já a sentir uma maior pressão devido ao número de internamentos de doentes Covid, a Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares diz que o cenário vai agravar-se nos próximos dias na sequência do período do Natal e do Ano Novo. Uma pressão que poderá significar que não haverá alívio das medidas de restrição.