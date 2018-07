Adolescente iraniana detida por publicar vídeos a dançar

RTP09 Jul, 2018, 11:27 / atualizado em 09 Jul, 2018, 11:30 | Mundo

Na passada sexta-feira, a televisão estatal do Irão transmitiu imagens da jovem a reconhecer que violou as “normas morais”, mas que só o fez para ganhar mais seguidores. “Eu tinha alguns seguidores e esses vídeos eram para eles. Eu não tinha nenhuma intenção de encorajar os outros a fazer o mesmo. Eu não trabalhei com uma equipa, nunca tive treinos. Eu só faço ginástica”, disse Maedeh.

Os vídeos da jovem fizeram que com milhares de pessoas a seguissem.



A conta de Maedeh tem mais de 300 vídeos em que surge a dançar música pop iraniana e ocidental. Uma das proibições do governo iraniano é dançar com membros do sexo oposto em público e o uso restrito das roupas femininas. Os vídeos da jovem mostravam-na a dançar sem o véu islâmico.





هر جای دنیا بگویی که دختران ۱۷ و ۱۸ ساله را بخاطر رقص، شادی و زیبایی‌شان به جرم اشاعه فحشا بازداشت و زندانی کردند و در مقابل متجاوزان به کودکان و ... آزاد هستند، می‌خندند! چون برای‌شان باور پذیر نیست!#مائده_هژبری #رقص#آزادی pic.twitter.com/skkYw0gVGt — Hossein Ronaghi (@HosseinRonaghi) 7 de julho de 2018





Em 2014, um grupo iraniano de fãs de Pharrell Williams recebeu pena suspensa e foi chicoteado por ter publicado um vídeo a dançar a música Happy em ruas e telhados do Teerão.





"Se você disser às pessoas em qualquer lugar do mundo que raparigas de 17 e 18 anos são presas pela sua dança, felicidade e beleza sob acusação de espalhar indecência, enquanto violadores infantis e outros estão livres, elas vão rir! Porque é inacreditável!”, comentou oHossein Ronaghi num dos vídeos de Maedeh.Masih Alinejad, jornalista e ativista iraniana publicou no Twitter um vídeo a dançar. “Eu danço num parque público para apoiar Maedeh de 18 anos que foi presa por dançar”, escreveu a jornalista. Nas últimas semanas foram detidas três pessoas pelo mesmo motivo.A polícia iraniana planeia encerrar contas de Instagram que tenham conteúdo semelhante ao de Maedeh. Facebook, Twitter e YouTube estão bloqueados pelas autoridades. Essas plataformas eram as únicas onde os iranianos podiam dar a sua opinião.Em abril de 2018, o chefe do departamento de orientação islâmica de um centro comercial foi preso depois de um grupo de homens e mulheres ter sido filmado a dançar em vários pisos daquele complexo. O vídeo publicado na internet mostra o grupo a dançar ao som de um cantor pop que estava a dar um concerto no recinto.