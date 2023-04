Adolescente palestiniano morto por forças israelitas na Cisjordânia ocupada

Os disparos registaram-se no decurso de confrontos entre militares israelitas e palestinianos que lançavam pedras às forças de ocupação numa povoação perto da cidade de Belém, de acordo com diversos `media` palestinianos. O ministério identificou o adolescente morto como Mustafá Sabah, 16 anos, acrescentado que foi atingido no peito.

Diversas imagens divulgadas nos `media` sociais mostravam pessoas a transportar o corpo e a ecoarem "Allahu akbar" ("Alá é grande", em árabe). O Exército israelita não comentou o incidente.

Os atuais confrontos israelo-palestinianos são considerados os mais graves dos últimos anos.

Na manhã de hoje, o Exército do Estado judaico efetuou mais uma incursão no campo de refugiados de Jenin, na Cisjordânia, e deteve diversos palestinianos suspeitos de envolvimento em ataques contra israelitas, indicaram responsáveis militares. Os `media` palestinianos indicaram que dois jovens ficaram feridos no decurso de confrontos.

Desde o início de 2023, mais de 97 palestinianos foram mortos pelas forças israelitas na Cisjordânia, com pelo menos metade filiados em grupos militantes que combatem a ocupação, segundo uma contagem da agência noticiosa Associated Press (AP). Neste período, 19 pessoas foram mortas em ataques palestinianos contra israelitas.

Israel ocupou a Cisjordânia, para além da Faixa de Gaza e de Jerusalém leste, na guerra dos Seis Dias, em 1967. Os palestinianos pretendem que esses territórios integrem o seu futuro Estado independente.