Adolescente saudita recebe estatuto de refugiada das Nações Unidas

RTP09 Jan, 2019, 18:54 | Mundo

Esta quarta-feira, um alto-comissário para os refugiados das Nações Unidas deu a Rahaf al-Qunun o estatuto de refugiada e sugeriu que a adolescente inicie uma nova vida na Austrália. O departamento australiano para estes assuntos revelou que vai estudar a situação, como faz sempre quando existem pedidos das Nações Unidas.



Uma porta-voz da Agência de Refugiados das Nações Unidas disse a The Guardian que a jovem vai estar sob a tutela da organização até que uma solução definitiva seja encontrada.



“Ela continua numa localização segura em Banguecoque durante o tempo que for necessário”.



Apesar dos movimentos criados para apoiar Rahaf al-Qunun, o ministro australiano Peter Dutton afirmou que a jovem não vai ter tratamento preferencial. Já a líder da Human Rights Watch da Austrália pediu que o governo “atue rápido” para trazer a rapariga saudita sã e salva para o país.



“Ela é uma jovem saudita cuja face foi espalhada por todo o mundo”, disse Elaine Pearson, da Human Rights Watch. “Está em maior risco do que a maioria dos refugiados, não só pela família dela mas também por ameaças que tem recebido online, até do próprio governo”.



“Sabemos perfeitamente o que o governo saudita é capaz de fazer no estrangeiro. Espero que, uma vez que o pedido dela seja aceite, o governo australiano aja rápido para a tirar da Tailândia e para que fique em segurança”.



O governo australiano referiu anteriormente que iria estudar com cuidado o pedido de Rahaf, caso as Nações Unidas lhe concedessem estatuto de refugiada. Uma senadora do país pediu “ação moral” do seu governo para trazer a jovem para a Austrália para iniciar uma nova vida, “como uma mulher livre”.