Adversários contestam vitória de Imran Khan nas eleições paquistanesas

Paulo Alexandre Amaral - RTP26 Jul, 2018, 11:18 / atualizado em 26 Jul, 2018, 11:26 | Mundo

Ainda na quarta-feira, escassas horas após o encerramento das urnas, os dirigentes do partido de Nawaz Sharif deixaram claro que rejeitariam os resultados provisórios que apontavam no sentido da vitória de Imran Khan.

O irmão de Nawaz Sharif, agora à frente do PMLN, veio reiterar essas suspeitas, lançando acusações ao aparelho militar do país.Imran Khan: “Estas eleições foram 100% justas e transparentes”.





Shehbaz Sharif rejeitou a contagem e denunciou situações em que os soldados destacados para os locais de voto teriam expulsado os monitores de vários partidos durante a contagem dos boletins.







“Isso é pura fraude. A forma como o mandato do povo foi descaradamente insultado é intolerável. Nós rejeitamos este resultado de forma absoluta. Isto é um grande choque para o processo democrático do Paquistão”, lamentou o irmão do anterior chefe do governo, preso no âmbito de um escândalo de corrupção revelado a partir dos Panama Papers.





Marriyum Aurangzeb, porta-voz do partido, diz que o PMLN tem em seu poder vídeos e fotografias que provam que os seus representantes em várias assembleias de voto foram ameaçados e alguns chegaram mesmo a ser agredidos.





Face às acusações de fraude e retardar propositado da contagem de votos, a comissão eleitoral já veio reconhecer o atraso, mas atribuiu-o a problemas técnicos relacionados com a utilização de um novo software: “Este atraso deveu-se a um novo sistema e a alguns problemas técnicos ao usar o Sistema de Transmissão de Resultados pela primeira vez”, explicou Sardar Raza Khan, chefe da comissão. Contagem não-oficial dá ao TPI de Imran Khan 114 lugares na Assembleia Nacional. Nawaz Sharif ter-se-á ficado pelos 64 lugares.









Uma disposição diferente é manifestada pelo partido de Imran Khan, que antecipa uma mais do que provável vitória do herói nacional do críquete, para aquela que será apenas a segunda mudança de poder no Paquistão nas suas sete décadas de existência.





Os resultados definitivos deverão ser divulgados esta quinta-feira, mas contagens parciais apontavam para um fosso enorme entre o número de assentos na assembleia nacional para o TPI (entre 107 e 120) e o PMLN (42-69), o que resultaria numa maioria dos 272 mandatos para a formação liderada por Khan.

Violência marca campanha





As eleições desta quarta-feira foram antecedidas de forte tensão social e política, com vários atentados a marcarem os comícios de alguns partidos. Os mais notórios dizem respeito ao sangrento ataque no início deste mês de julho, quando um bombista-suicida vitimou 149 pessoas durante um comício na cidade de Mastung. O atentado reivindicado pelo Estado Islâmico, o segundo mais grave da história do Paquistão, custou a vida a Siraj Raisani, do Partido Nacional Awami.





O escrutínio realizou-se na quarta-feira no Paquistão, após uma tensa campanha eleitoral marcada por denúncias de fraude para favorecer o PTI pelos "poderes estabelecidos", numa referência às poderosas forças armadas paquistanesas, que negaram qualquer interferência no processo eleitoral.





Ontem, em plena jornada eleitoral, morreram pelo menos 30 pessoas num atentado junto a uma assembleia de voto em Quetta, capital da província do Baluchistão. O atentado foi reivindicado pelo Estado Islâmico, que tudo tem feito para desestabilizar o país nos últimos anos.





Vários dos partidos que se apresentaram a votos, bem como grupos de defesa dos Direitos Humanos, denunciaram a existência de processos judiciais e perseguição da imprensa. Centenas de militares foram colocados na rua para garantir a normalidade do escrutínio.

Também durante a contagem que estava a decorrer na tarde de ontem, o ministro da Defesa, Khurram Dastgir-Khan, do partido de Sharif, recorreu ao Twitter para sublinhar a tese da Liga Muçulmana de que os formulários oficiais dos resultados não foram entregues em centenas de seções de votação, apontando ao que diz ser “uma fraude flagrante, desrespeitosa e sem vergonha fraude”.Quanto às situações denunciadas pelo partido no poder, os comissários dizem ter apenas a informação da existência de situações em que os partidos que estavam em desvantagem abandonaram de forma inesperada os locais de contagem sem levar consigo cópias das atas com os resultados finais.Toda a campanha eleitoral foi marcada por esses momentos de violência e tentativa de atingir os candidatos, no que parece ser já uma prática comum durante os actos eleitorais paquistaneses.Por causa desses atentados e escaramuças, morreram no último mês mais de 160 pessoas. No último fim-de-semana, morreu um outro candidato a estas eleições em consequência de atentado suicida. A bomba explodiu junto à viatura de Ikram Ullah Gandapur, que ia a caminho de uma ação de campanha.