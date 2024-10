Foto: António Jorge Antena 1

Trump anunciou que se for eleito fará a maior deportação de sempre de imigrantes que estejam nos Estados Unidos sem estarem legalizados. Além disso tem vindo a dizer que se não for eleito haverá um banho de sangue.



Por isso Nubia Wilman fala em medo no seio da comunidade imigrante de Chicago.



A reportagem é do enviado especial da Antena 1 aos Estados Unidos, António Jorge.