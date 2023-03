Advogada Tirana Hassan nomeada diretora executiva da Human Rights Watch

Tirana Hassan era diretora de programas da Human Rights Watch e estava como diretora executiva interina desde setembro de 2022, após a saída da liderança em agosto de 2022 do Kenneth Roth que liderou a organização não-governamental quase 30 anos.

A organização não-governamental adianta em comunicado que Tirana Hassan, 48 anos, irá concentrar-se em usar "todos os recursos possíveis para pressionar os governos para que cumpram suas obrigações com as vítimas em todo o mundo", incluindo no Afeganistão, Israel e Palestina, Etiópia, e Irão.

"Sinto-me honrada por liderar esta excecional organização num momento em que a defesa dos direitos humanos parece mais urgente do que nunca", afirma Tirana Hassan, acrescentando: "Espero construir uma formidável base na Human Rights Watch para elevar os defensores de direitos humanos com quem trabalhamos e as comunidades que servimos para pressionar os que estão no poder a concretizar um futuro de respeito aos direitos humanos para todos".

Para o presidente do International Peace Institute e ex-Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Zeid Ra`ad Al Hussein, a nova diretora executiva da Human Rights Watch "traz credenciais impecáveis como defensora de direitos humanos e uma visão ambiciosa de soluções para os desafios que o mundo enfrenta".

"É uma ativista extremamente experiente e será uma líder formidável e uma força a ser reconhecida", declarou Zeid Ra`ad Al Hussein.

Com décadas de experiência nos campos de direitos humanos e humanitário, Tirana Hassan começou sua carreira como assistente social, tendo passado muitos anos a trabalhar com mulheres e crianças em situações de conflito e crise, e ingressou na Human Rights Watch em 2010, cobrindo emergências em toda a África, Ásia e Oriente Médio.

"Tirana tem a rara combinação de ampla experiência de investigação, criatividade estratégica e um profundo compromisso com os princípios de direitos humanos de que a Human Rights Watch precisa para enfrentar os complexos desafios de direitos humanos que o mundo enfrenta", afirma o ex-diretor executivo da Human Rights Watch Kenneth Roth citado no comunicado.