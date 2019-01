Advogado de Manuel Chang acredita na libertação do antigo ministro

Lusa07 Jan, 2019, 23:07 | Mundo

Em declarações telefónicas à agência Lusa, o advogado sul-africano Rudi Krause, que lidera a equipa de defesa do antigo ministro, referiu que Chang deve "aguardar em liberdade os procedimentos da extradição para os Estados Unidos", porque as autoridades norte-americanas ainda não completaram o processo.

"O Departamento de Justiça norte-americano ainda não submeteu toda a documentação necessária para sustentar o pedido de extradição e tem 60 dias para fazê-lo, contados a partir do dia em que Manuel Chang foi detido", vincou, salientando que "não existe risco de fuga".

Significa que o ex-membro do Governo do Presidente Armando Guebuza pode continuar detido durante semanas, afirmou o advogado Rudi Krause.

A pedido dos Estados Unidos, que emitiram o mandado de detenção internacional, Manuel Chang está detido em Joanesburgo desde 29 de dezembro, quando se preparava para viajar para o Dubai.

A `dívida oculta` de Moçambique, no valor de 2.200 milhões de dólares (1.920 milhões de euros), representa metade do custo total do país com as dívidas, apesar de valer menos de 20% do total em termos absolutos e está em investigação pelas autoridades norte-americanas, por suspeitas de corrupção, que levou à detenção do antigo ministro das Finanças de Moçambique.

Além do antigo ministro das Finanças moçambicano, a investigação que está a ser realizada pela justiça norte-americana levou à detenção de outros três antigos banqueiros do Credit Suisse, em Londres, e de um intermediário libanês da Privinvest, no aeroporto de Nova Iorque.

A `dívida oculta` é a expressão utilizada para denominar os empréstimos feitos no princípio desta década a três empresas públicas: a Empresa Moçambicana de Atum (EMATUM), a Mozambique Asset Management (MAM) e a ProIndicus, três entidades tuteladas pelo Ministério da Defesa e que apresentaram projetos de segurança marítima, usando o Credit Suisse e o VTB como os parceiros financeiros.

Hoje, na sua primeira posição pública desde a detenção de Chang, o Ministério Público moçambicano considerou que os EUA não responderam a uma carta rogatória expedida em março de 2017, sobre o processo relativo às dívidas ocultas.

"Relativamente aos EUA, a PGR [Procuradoria-Geral da República] emitiu no dia 30 de março de 2017 uma carta rogatória, seguida de diversos aditamentos, o último dos quais a 14 de março de 2018, solicitando informações", refere o documento, acrescentando que foram constituídos 18 arguidos em Moçambique entre servidores públicos e outros cidadãos, indiciados da prática de crimes de abuso de cargo ou função, abuso de confiança, peculato e branqueamento de capitais, no âmbito do processo.