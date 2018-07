Partilhar o artigo Advogado gravou conversa com Trump sobre pagamento a ex-modelo Imprimir o artigo Advogado gravou conversa com Trump sobre pagamento a ex-modelo Enviar por email o artigo Advogado gravou conversa com Trump sobre pagamento a ex-modelo Aumentar a fonte do artigo Advogado gravou conversa com Trump sobre pagamento a ex-modelo Diminuir a fonte do artigo Advogado gravou conversa com Trump sobre pagamento a ex-modelo Ouvir o artigo Advogado gravou conversa com Trump sobre pagamento a ex-modelo

Tópicos:

Michael Cohen, Stormy Daniels, Donald Trump,