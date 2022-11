Advogado Marcelino Ntupé espancado na sua residência em Bissau, PR condena "ato bárbaro"

Fonte familiar disse que o advogado foi espancado no interior da sua residência por um grupo de homens fardados e armados e levado para o hospital pelos vizinhos.

O advogado Marcelino Ntupé, que representa alguns dos militares detidos na tentativa de golpe de Estado de 1 de fevereiro, é comentador num programa de análise à atualidade guineense na Rádio Bombolom FM.

Em comunicado, divulgado na rede social Facebook, o Presidente guineense condenou o "ato bárbaro de violência contra advogado".

"Os sucessivos casos de violência que têm ocorrido constituem uma ameaça à paz social no nosso país, razão pela qual o Presidente da República exorta a Polícia Judiciária e o Ministério Público a investigar com a maior brevidade possível o ocorrido", acrescenta o chefe de Estado no comunicado.