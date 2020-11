Advogados do campo de Biden a postos para defender contagem de votos perante o Supremo

, afirmou Jen O’Malley Dillon, estratega da campanha presidencial de Biden.Ao cabo de longas horas de escrutínio, o 45.º Presidente norte-americano, que fez da Casa Branca o quartel-general da noite eleitoral republicana, saiu a público para reivindicar antecipadamente a vitória –. Isto depois de o adversário democrata ter exprimido confiança na conquista da Presidência.

Um punhado de Estados norte-americanos levará dias para concluir a contagem de votos. Este ano, o processo complicou-se com o aumento da votação antecipada, quer por correio, quer presencial.



“Preparávamo-nos para vencer esta eleição. Francamente, nós vencemos esta eleição. Isto é uma grande fraude contra a nossa nação. Queremos que a lei seja usada de maneira apropriada.”, disparou Trump.

À medida que os scores eram reportados, ao longo da noite, ficava claro que Biden não seria capaz de carimbar uma vitória pesada sobre Trump, número um em Estados-chave como a Florida, o Ohio e o Texas. Todavia, o candidato democrata, que se antecipou ao adversário num discurso de evidente cunho estratégico, dir-se-ia convicto de estar a caminho de conquistar três Estados também potencialmente decisivos: o Michigan, o Wisconsin e a Pensilvânia, trio da denominada “muralha azul”.



, lançou Biden a partir do seu Estado, o Delaware.Ao início da manhã em Lisboa, o candidato presidencial democrata reunia mais de 230 votos no Colégio Eleitoral , contra 213 de Donald Trump. Em teoria, mesmo sem uma vitória na crítica Pensilvânia, Biden poderia chegar à Sala Oval com o Arizona, Michigan e o Wisconsin, a par de apenas um distrito do Nebrasca - Estado que distribuir votos no Colégio Eleitoral por distrito. Mas desde que segurasse Estados que Trump perdeu para Hillary Clinton em 2016.Enquanto Biden lidera no Nevada, um desses Estados em que Trump foi batido há quatro anos, o candidato à reeleição surge à frente na Geórgia, onde venceu com agilidade em 2016.

“Cabe aos eleitores”

It's not my place or Donald Trump's place to declare the winner of this election. It's the voters' place. — Joe Biden (@JoeBiden) November 4, 2020

We are up BIG, but they are trying to STEAL the Election. We will never let them do it. Votes cannot be cast after the Polls are closed! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020

Foi no Twitter, a plataforma predileta de Trump, que Biden reagiu ao discurso do Presidente, afirmando que não cabe a si ou ao adversário “declarar o vencedor desta eleição”: “Cabe aos eleitores”.Trump foi fiel, em suma, ao que vinha prenunciando desde cedo na campanha, ao acusar o campo de democrata de “tentar roubar a eleição”., escreveu o Presidente no Twitter, antes de surgir perante as câmaras na Casa Branca.Esteacabaria por ser objecto de uma advertência da rede social.

O ponto da situação

Pelas 4h00 (9h00 em Lisboa), Biden somava 238 membros do Colégio Eleitoral, depois de ter infligido reveses a Trump nos Estados do Arizona (11 grandes eleitores), Califórnia (55) Colorado (nove), Connecticut (sete), le Delaware (três), Hawai (quatro), Illinois (20), Maine (três em quatro), Maryland (dez), Massachusetts (11), Minnesota (dez), Nebraska (um), New Hampshire (quatro), Nova Jérsia (14), Nova Iorque (29), Novo México (cinco), Oregon (sete), Rhode Island (quatro), Vermont (três), Virgínia (13), Washington D.C. (três) et Estado de Washington (12).

Votaram antecipadamente mais de 100 milhões de eleitores norte-americanos.



Trump somava 213 grandes eleitores, conquistando os Estados-chave do Texas (38) e da Florida (29). Venceu também no Alabama (nove), Arkansas (seis), Carolina do Sul (nove), Dakota do Norte (três), Dakota do Sul (três), Idaho (quatro), Indiana (11), Iowa (seis), Kansas (seis), Kentucky (oito), Louisiana (oito), Montana (três), Mississippi (seis), Missouri (dez), Nebraska (quatro), Ohio (18), Oklahoma (sete), Tennessee (11), Utah (seis), Virgínia Ocidental (cinco) e o Wyoming (três).Faltava apurar, àquela hora, os resultados da Pensilvânia (20 grandes eleitores), do Michigan (16), da Geórgia (16), Carolina do Norte (15) e Wisconsin (dez). O Nevada pode demorar vários dias até anunciar um vencedor. No Maine faltava atribuir um membro do Colégio Eleitoral.

c/ agências