Advogados ibero-americanos repudiam "ataque" à Ordem dos Advogados da Guiné-Bissau

Uma decisão que, segundo a UIBA, afeta "o livre exercício da profissão de advogado e os direitos humanos".

A UIBA salienta, ainda, num comunicado emitido hoje, que "a agressão" perpetrada "pela Presidência da República da Guiné-Bissau, destruindo as instalações da Ordem dos Advogados local", afeta o seu normal funcionamento e continuidade, "o que constitui um prejuízo inadmissível para o bastião de defesa da Ordem dos Advogados locais de língua portuguesa, para o Estado de direito e para os direitos dos cidadãos".

Assim, a organização "adere à declaração oportuna e vigorosa da UALP [União dos Advogados de Língua Portuguesa] de 12 de fevereiro, repudiando este ataque incivilizado e o prejuízo para o Estado de Direito e a prática profissional independente". A UALP representa mais de 1,5 milhões de profissionais e 20% do total mundial.

"O ataque a uma ordem ou associação de advogados é um ataque a cada uma das ordens e associações de advogados e a cada um dos advogados, que diariamente trabalham e resistem na defesa da profissão e dos direitos humanos", sublinhou a organização ibero-americana.

No passado dia 08 de fevereiro, o bastonário da Ordem dos Advogados da Guiné-Bissau, Basílio Sanca, anunciou que membros da ordem tinham sido impedidos de aceder à sede daquela entidade, um dia após o ultimato da Presidência para abandonarem o edifício, e admitiu na altura a possibilidade de haver uma queixa-crime contra o Presidente, Umaro Sissoco Embaló.

Na semana anterior, a Presidência da Guiné-Bissau intimou a Ordem dos Advogados a abandonar, até 07 de fevereiro, a sua sede, situada a escassos metros do Palácio da República, alegando questões de segurança no local de trabalho do chefe de Estado guineense.

No sábado antes do limite do prazo dado pela Presidência, a Ordem dos Advogados decidiu, numa assembleia-geral extraordinária, que não iria acatar o ultimato, com a argumentação de que o imóvel pertence à organização e que lhe foi dado pelo Estado guineense.

A Ordem dos Advogados apenas admite abandonar o local mediante um despacho do Governo a expropriar o imóvel.

De acordo com Basílio Sanca, a sede ficou vedada aos advogados e os portões de acesso levaram cadeados.

O bastonário liderou naquela segunda-feira uma comitiva de dezenas de advogados que foi depositar no tribunal uma providência cautelar para pedir a suspensão da decisão da Presidência da República, mas Basílio Sanca admite avançar com uma queixa-crime contra o Presidente guineense, Umaro Sissoco Embaló.

"Estamos aqui a exigir que o Presidente da República respeite o Estado de Direito como jurou defender a Constituição da República e as demais leis da República. Estamos aqui para cobrar o voto do povo guineense e todos os juramentos que ele fez", disse na altura Basílio Sanca.