Advogados moçambicanos apelam ao cumprimento da lei no caso de denunciante angolano

A Ordem dos Advogados de Moçambique (OAM) exortou hoje as autoridades a cumprirem as convenções internacionais sobre "refugiados", no caso do denunciante angolano Man Gena e família, sob custódia da polícia moçambicana, temendo ser deportados para Angola.