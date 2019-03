Afastar o cenário de uma saída sem acordo "não é suficiente" para Bruxelas, considera Comissão Europeia

Lusa13 Mar, 2019, 21:27 | Mundo

"Tomámos nota da votação que decorreu esta noite na Câmara dos Comuns. Há apenas duas formas de sair da União Europeia (UE): com ou sem acordo. A UE está preparada para os dois [cenários]", começa por referir um porta-voz do executivo comunitário, numa curta declaração enviada à Agência Lusa.

Para a Comissão Europeia, afastar o cenário de uma saída sem acordo "não é suficiente", pois a Câmara dos Comuns tem de "concordar com um acordo".

"Firmámos um Acordo [de Saída] com a primeira-ministra e a UE está pronta para assiná-lo", vinca Bruxelas na nota.

O parlamento britânico rejeitou hoje uma saída do Reino Unido da União Europeia sem um acordo, em qualquer circunstância, com a estreita margem de apenas quatro votos, com 312 a favor da proposta e 308 contra.

Esta moção, não vinculativa, foi apresentada pela trabalhista Yvette Cooper, enquanto que o Governo apresentou uma moção que apenas rejeitava a saída sem acordo a 29 de março.

Na quinta-feira a Câmara dos Comuns deverá votar um pedido à UE de prorrogação do processo do `Brexit` para depois de 29 de março.

O texto foi apresentado após o parlamento britânico ter chumbado na terça-feira, pela segunda vez depois de uma votação em 15 de janeiro, o Acordo de Saída do Reino Unido da União Europeia (UE), desta vez com 391 votos contra e 242 votos a favor, uma margem de 149 votos, incluindo 75 de deputados conservadores.