Afeganistão, 2019. Coligação internacional matou mais civis que os talibãs

De acordo com o relatório da missão da ONU no Afeganistão, foi a primeira vez que as forças do Governo foram responsáveis pela maioria das mortes de civis, desde que a ONU começou a contabilizar as vítimas do conflito, há uma década. A maioria das mortes resultou de ataques aéreos promovidos por forças internacionais.





“Maior número de mortes de civis”

Segundo o relatório, 581 civis foram mortos e 1.192 ficaram feridos no conflito, entre janeiro e março de 2019, representando uma queda significativa em relação ao mesmo período do ano passado, em que o total de civis mortos ou feridos correspondeu a 2.305.





Em 2018, a guerra no Afeganistão provocou o maior número de mortes de civis. A maioria das vítimas mortais deveu-se a ataques suicidas. Segundo a ONU, o inverno excecionalmente severo de 2019 tornou os ataques suicidas mais difíceis, o que pode ter contribuído para a redução do número de mortes.







Também os bombardeamentos aéreos foram responsáveis por 1.015 mortes de civis no ano passado, o valor mais elevado em dez anos, dos quais 632 (393 mortos e 239 feridos) corresponderam a ataques das forças internacionais.





As reações

A Unama – Missão de Assistência das Nações Unidas no Afeganistão – já reiterou a sua preocupação relativamente à ação das forças internacionais, que continuam impunes.





Por sua vez, o chefe de Estado do Afeganistão, Ashraf Ghani, disse que “a verdadeira causa do número de vítimas, é o facto de os grupos armados usarem os civis como escudo humano e as suas casas como campo de batalha”, publicou no Twitter.





Também o representante especial para a Reconciliação do Afeganistão no Departamento de Estado dos Estados Unidos, Zalmay Khalilzad, manifestou a sua preocupação perante os dados da ONU.





“Lamentamos profundamente qualquer perda de vida inocente durante as operações militares. Enquanto nos esforçamos para evitar baixas e para chegar a um acordo de paz, a melhor solução é um cessar-fogo ou uma redução da violência”, publicou no Twitter.





Ataques à saúde e à educação

O relatório também revelou ciberataques a sites de educação e de saúde. A ONU registou 18 casos em que escolas foram alvo de ataques de talibãs e de outros movimentos extremistas. Entre os mais preocupantes, estão os ataques contra as escolas só para raparigas, no norte da província de Farah.







“Embora não tenham sido registadas vítimas, os ataques difundiram o medo entre os estudantes e os familiares e levaram ao encerramento de escolas, afetando a educação de quase 3 000 meninas”, indica o relatório.







Ainda assim, apesar do número de mortes de civis e ferimentos causados por ambos os lados da guerra no Afeganistão, segundo a ONU, durante anos os talibãs foram os responsáveis pela maioria das mortes dos civis afegãos.Contudo, não ficou claro se as negociações de paz que estão em curso, ou quaisquer iniciativas para reduzir a morte de civis, tiveram efeito.Khalilzad está encarregue de negociar um acordo de paz com os talibãs, sendo que em janeiro os EUA e o grupo fundamentalista chegaram ao princípio de um acordo, pela primeira vez em 17 anos de conflito.Houve também vários ataques à saúde, na maioria perpetrados por talibãs.